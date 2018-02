Barijho: “River se la pasa llorando; si Boca estuviera a 24, a Guillermo lo tienen colgando del Obelisco”

El “Chipi” también se refirió al andar del Millonario y aseguró que si Boca estuviera a 24 puntos, “a Guillermo lo tienen colgando del Obelisco”. En este contexto, aseveró que en la vereda de enfrente buscan tapar sus propios problemas.

“Todos hablan que Boca que es un cabaret, ¿por qué no hablan de lo qué pasó en el entretiempo de Lanús-River (una supuesta pelea de Gallardo con algunos referentes del plantel)? ¿Por qué no hablan del dopping que taparon en la Copa?”, arremetió el ex delantero de Boca.

A continuación, las frases más salientes que dejó Antonio Barijho en diálogo con Boca de Selección por AM 770, Radio Cooperativa.

Los errores arbitrales:

“Siempre pasó lo mismo. En todo el mundo pasa, en los mundiales, en la Champions, en todos lados pasa lo mismo.

Los reclamos de Gallardo, D’Onofrio, el supuesto favoritismo sobre Boca y la final del 14 de marzo (Supercopa Argentina):

“Lo dije, se la pasan llorando y no me equivoqué. Deben aceptar que están en un mal nivel y otros en un buen nivel. Como a River cuando le tocó ganar la Libertadores y ganó todo y nadie puso excusas, está bueno que no pongan cuando Boca, Racing, o el equipo que sea gana. El fútbol argentino se está volviendo muy mediocre. Resaltamos más lo malo que lo bueno”.

“Tapan todo y no quieren aceptar que River está muy bajo. Si Boca hoy estuviera a 24 puntos como River, Guillermo está arriba del Obelisco con cinco tiros en la cabeza. Y Angelici también. Sabés cómo le están dando, con una ithaca en la cabeza. Ya estarían en coma 4″.

“Dicen que Boca es un cabaret, un puterío y porque no hablan del quilombo que pasó en Lanús-River en el entretiempo. ¿Por qué no dicen la verdad? Solamente los futbolistas de Boca se pelean en los vestuarios y en la practicas. Los de River y de otros clubes nunca”.

“Respeto mucho a River, cuando ganó la Libertadores la ganó muy bien y respeto mucho a gallardo, me encanta como dirige… Se tapó el doping y nunca dijeron nada. Se habló una semana y quedó todo en la nada. Nunca se supo qué pasó. Tinelli sale a hablar en contra de Boca y cuantas cosas también le pasaron.

“Que nos dejen de joder, lo único que hacen es tirar y tirar. Seamos realistas y aceptemos a veces que, como dijo la gente que se puso a cantar ‘el que no salta es un llorón’, todos lloran. Hay que bancársela cuando al rival de toda la vida le toca ganar algo. Que se banquen las cargadas y lo acepten”.

La obsesión de ganar la Copa Libertadores:

“¿Cuándo empezó a decaer River? Cuando quedó lejos de Boca y la desmotivación de ser eliminado por Lanús. Sabía que le iba a costar. Tenía la motivación de clasificar a las copas, pero están lejos. Poner todas las esperanzas en ganar la Libertadores ahora que se le cayó es difícil”.

“Boca lo va a ganar de punta a punta al torneo. Tiene que encaminarse en la Libertadores y tratar de ganar la séptima. Esperemos que se nos dé y podamos volver a Japón, que es nuestro lugar. Jugar y ganarle a los más poderosos”.

“Tenemos que estar enchufados, porque van a ser todas finales. Nos tocó un grupo durísimo. Para mí a Boca y a River le tocaron los grupos más difíciles, junto con Racing. Puede pasar cualquier cosa, los equipos argentinos pueden quedar afuera también”.

El debut goleador de “Wanchope” Ábila ante San Martín de San Juan:

“¿Si tiene chapa para jugara en Boca? Pienso que sí, le falta rodaje porque recién llegó. Boca es un club muy difícil para todo. Tenés que trabajar la adaptación y se irá aceitando con el correr del tiempo, hace un mes y medio que llegó. Lo bueno que pudo definir cuando el partido se puso complicado”.