Del Potro: “En este momento priorizo mi salud, no el ranking”

El argentino Juan Martín del Potro aseguró que en este momento de su vida prioriza su salud por encima de todas las cosas, más allá del ranking y los torneos donde compite.

“En este momento de mi vida priorizo mucho mi salud y después disfruto de cada torneo, poeque estuve cerca de no volver a hacerlo, no el ranking, que me pondrá en donde me tenga que poner”, expresó en Acapulco, donde se disputará el Abierto mexicano de tenis a partir de hoy.

“Hace mucho no comenzaba una temporada ‘regular’ en cuanto a los torneos, ahora debo levantar mi nivel, pero tampoco me preocupa, es un año largo, puedo estar mucho mejor, pero siempre voy de menos a más, por eso no me preocupa”, agregó el nacido en Tandil.

Para Del Potro, “lo fácil hubiera sido bajar los brazos y rendirse”. “Sin embargo puse mucho sacrificio, lo hice bien, logré grandes cosas, estar diez años después en el top ten es maravilloso”, explicó.

“Esto corona todo lo malo que lo pasé”, incluidas cuatro operaciones, tres en la muñeca izquierda y una en la derecha. “No es normal que mucha gente esté lesionada o parada tanto tiempo, eso marca el nivel de exigencia del tenis, pero hay que poner la salud primero siempre”, reiteró el argentino.

Del Potro también valoró a su compatriota Sebastián Prieto, su entrenador a tiempo completo después de que Daniel Orsanic lo acompañara en algunos torneos en 2017.

“Me da tranquilidad saber que hay alguien que piensa por mí, que me ayuda adentro y afuera de la cancha, llevo menos de diez torneos con él y avancé muchísimo en el ranking y estoy en una posición donde me costó llegar y claro que es por él también”, expresó. Prieto lo acompaña desde el Abierto de Estados Unidos.

“Desde la parte humana es muy buen tipo, eso ayuda a que la vida de tenista sea más agradable”, señaló Del Potro sobre Prieto y que además calificó de “linda” su relación con Orsanic.

Por último, el que a partir del lunes será el nueve del mundo en el ranking de la ATP aseguró tajante que no volverá al equipo argentino de la Copa Davis.

“No, para mí eso ya es un tema que me dio mucha satisfacción, llevar la copa de vuelta a Argentina por primera vez después de varias finales perdidas y sabores amargos, es el sueño que podía tener y lo realicé”, manifestó.

Del Potro debutará ante el alemán Mischa Zverev (53) en Acapulco, del otro lado del cuadro del español Rafael Nadal. El tandilense podría enfrentarse en una eventual semifinal a su compatriota Diego Schwartzman, campeón del Abierto de Río.

