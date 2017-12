El presidente peruano no sera destituido

El primer mandatario peruano Pablo Kuczynski finalmente no fue destituido por el Congreso por mentir sobre sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

De esta manera No fue aprobado el pedido de vacancia por causal de incapacidad moral permanente tras la votación. El presidente logró 79 votos para no ser destituido, 19 en contra y 21 abstenciones. La oposición necesitaba 87 votos para declarar la vacancia presidencial.