La mayoría de las denuncias por discriminación surgen en la escuela

El Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) en Salta recibió 160 denuncias en los últimos dos años, la mayoría relacionada con situaciones que se registraron en el ámbito educativo.

“Hay alrededor de 30.000 docentes y 250.000 alumnos en la provincia. Hay un tema complejo y es que algunos colegios tienen problemas a la hora de incorporar chicos con alguna discapacidad. Prefieren evitar el tema. Hay muchos que sí están preparados y hay algunos que no. No tienen la gimnasia de venir haciéndolo pero es ley, entonces hay que trabajar sobre eso, charlar con los docentes”, manifestó a El Tribuno Álvaro Ulloa, delegado del Inadi en Salta.

“Esto tiene que ver con la falta de experiencia y capacitación. Lo que hay que hacer es acompañar. Ante estos casos nosotros hablamos con las autoridades del colegio. Yo tengo buen diálogo con el Ministerio de Educación, muchas veces hablo directamente con la secretaria de Secundaria o el secretario de Primaria y llegamos a la solución, y se incorpora al alumno”, añadió.

Al ser consultado sobre la educación sexual integral y la formación que reciben los chicos para evitar la discriminación, Ulloa respondió: “No en todos los colegios hay formación. En algunos hay gente que trabaja muy bien y en otros colegios hay gente que no. Algunas instituciones tienen una mirada más amplia y otras lamentablemente todavía tienen una mirada más cerrada. Hay que charlar con ellos. Hay una ley que obliga a impartir educación sexual en los colegios”, manifestó Ulloa.

El titular del Inadi habló del tema luego de que una alumna que asistía al mismo colegio que Gala Cancinos, desde mayo de 2017, asegurara que vivía tratos hostiles en la institución educativa.

“Histórico”

“El bullying es histórico. En los sesenta el alumno volvía a su casa y no lo acosaba más nadie. Hoy, cuando vuelve, le siguen diciendo cosas por WhatsApp. Eso es más complicado. Hay que trabajar mucho con profesores y alumnos. La única forma en que se puede trabajar bien la problemática es que no haya tantos testigos, sino gente que actúe. Si hay acoso los testigos no tienen que reírse sino decir basta. El día que el resto del grupo deje de reírse del bullying, no existe más”.

Muchas personas acuden diariamente al Inadi para pedir asesoramiento. “No desean denunciar pero nos plantean su caso y luego trabajamos con capacitaciones en los colegios, centros vecinales, grupos. Damos charlas sobre discapacidad, violencia de género”, explicó.

Un 70 por ciento de las personas que hicieron las denuncias son mujeres. “Vienen por ellas pero también por sus hijos. No digo que los varones no vengan, pero vienen más mujeres”, dijo Ulloa.

Con relación al debate que están pidiendo las organizaciones feministas sobre el aborto, el delegado expresó: “No me parece mal debatir. Lo que buscaría evitar es que fuera un tema que separe a la sociedad. En ese sentido es que no estoy seguro de que sea el momento indicado para debatir. Hay posiciones muy extremas. Cuando uno le deja el debate a estas posiciones, indefectiblemente se arman grietas, dos bandos. Creo que este es un tema que se debe debatir desde posiciones no tan extremas”.

“Hay que ver si está preparado el espacio de Diputados para debatirlo. Creo que exige una mirada muy amplia para tratar todos los temas y buscar puntos de consenso”, agregó.

En el Inadi hay muchos expedientes sobre cuestiones de género. En este sentido, al ser consultado por esta problemática y la tasa de femicidios (Salta se posiciona en segundo lugar en el país con 1,9 casos por cada 100.000 habitantes), el delegado manifestó: “La estadística asusta. Es horrible. En la sociedad de Salta hay un machismo arraigado, tanto en la ciudad como en el interior. En este último todavía está más fuertemente arraigado. Creo que hay que seguir trabajando mucho en prevención, educación. Hay mucha gente que todavía considera que un chiste de mujeres es un buen chiste y que no entiende que, más allá del humor, hay un mensaje y que ese mensaje hay que cuidarlo”.

Ulloa definió como “bueno” el balance de estos dos últimos años. “Armamos una red importante con Derechos Humanos y Educación. Nos conectamos con espacios de afuera y eso también ayuda mucho, porque solucionamos muchos problemas. Con una llamada telefónica llegamos a un resultado”, aseguró.

“A mí me interesa concientizar, que haya mayor cantidad de gente que entienda y sea capaz de ponerse en los zapatos del otro”, manifestó Ulloa.

Problemas para radicar denuncias

Según informó el titular del Inadi, Álvaro Ulloa, anteriormente solían recibir denuncias de mujeres trans sobre discriminación por parte de la Policía, pero estas han disminuido.

“Creo que se debe a que vamos aprendiendo todos. Hay un mensaje que de alguna forma va entrando en la sociedad, va llegando cada vez a más gente”, hizo hincapié.

Agregó que actualmente hay una mirada atenta a las comunidades aborígenes y aportes para que tengan buenas escuelas, un sistema de salud y de comunicación.

“Ciudadanos miembros de etnias aborígenes vinieron por temas puntuales y hay datos sobre discriminación, objetivos sobre un menor acceso a salud, a la Justicia. No les toman la denuncia. Como hablan wichi, la persona que los recibe en determinada institución decide no asistirlos. Esto no es de hoy. Es una discriminación de muchos años, histórica, muy acostumbrada. Ocurre en el norte provincial: Rivadavia, Embarcación, la Misión, Pichanal. Hay mujeres embarazadas que esperan tres horas para recibir atención médica. Eso hay que trabajarlo”, describió Ulloa.

El titular también se refirió al caso de la niña wichi que fue abusada sexualmente por un grupo de hombres, en Alto La Sierra en noviembre de 2015. Con nueve detenidos, se espera que la causa avance y pronto sea elevada a juicio.

“En ese caso hice denuncia de oficio. Los denunciados fueron detenidos. Todavía no empezó el juicio. Estoy esperando el dictamen del Inadi para llevarle papeles a la madre de la niña y ver qué es lo que hará”, acotó.

Consideró además que corresponde una demanda contra el Estado provincial. “Hubo una discriminación, a mi criterio, importante en áreas de Salud. No le hicieron el test cuando fue a denunciar la violación”, mencionó, y acotó que también hay “un papel firmado por un médico no habilitado en Argentina para firmar”, relacionado con su estado de salud.

