Las 11 frases de Ariel Ortega: su socio ideal, los lujos contra Inglaterra, el peor momento de su carrera y el recordado caño a Paletta

Su salida del fútbol de Turquía: “La estaba pasando mal. No fue de un momento a otro que decidí irme. Al mes hablé con mi representante de ese momento y le dije que quería ir a España o a Italia a préstamo. Yo tenía 30 años, quería jugar otro Mundial y seguir estando en la Selección. En Turquía iba a ser imposible, no me sentía cómodo. Me fui a jugar un amistoso contra Holanda, de ahí me vine para Argentina y ya no volví. Fue el peor momento de mi carrera: con 30 años tenía que dejar el fútbol, puse mucho dinero de mi bolsillo en abogados y no había nada claro. Después apareció Newell’s y pude jugar otra vez”.