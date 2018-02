Lautaro Martínez, el goleador que le sacó el lugar a Dybala e Icardi en la Selección argentina

Otra vez Jorge Sampaoli fue al Cilindro de Avellaneda. Y otra vez, Lautaro Martínez metió 3 goles. Parece que al DT de la Selección argentina no le alcanza con verlo por la TV. Quiere disfrutar cada minuto del bahiense que la rompe en Racing y que es una de las apariciones más fulgurantes del fútbol argentino desde el Kun Agüero. No por nada desde el Inter de Italia están dispuestos a pagar 33 millones de dólares por el delantero, que día a día crece más.

A Sampaoli no sólo lo deslumbra la calidad y lo buen jugador que es Lautaro Martínez, sino también su inteligencia dentro y fuera de la cancha. No es casualidad que pese a los tres goles, el Toro haya dicho que no tuvo un buen partido, que no se sintió “comodo”. Tiene una mentalidad ganadora tremenda y hace falta de esos detalles para estar en una Selección argentina plagada de grandes jugadores, que ganan todo lo que juegan con sus equipos.

El buen nivel del chico de 20 años será recompensado. En marzo, en la gira en donde la selección nacional jugará dos amistosos, ante Italia y España, el Toro podrá vestir la celeste y blanca. Sampaoli lo tiene claro y aunque no lo ha comunicado oficialmente, Martínez estará. Ocupará en lugar de Icardi y de Dybala, quienes no estarán.

¿Por qué es importante que Lautaro Martínez vaya a la gira? Porque estos partidos serán clave para definir la lista de 23 que irá al Mundial de Rusia. Cuando todo parecía cantado y se creía que los delanteros iban a ser Agüero, Higuaín e Icardi, el chico de Racing se metió en los planes del DT.

Fuente: Todo Noticias