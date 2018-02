Polémica por el pago de la cooperadora en la inscripción

Padres denunciaron que en algunas escueles les pidieron hasta 1.000 pesos.

Autoridades educativas aseguraron que el aporte no debe condicionar el asiento del alumno y explicaron que el monto se destina a la asistencia a los estudiantes, mantenimiento y gastos administrativos.

En la escuela técnica 3138 Alberto Eistein la vicedirectora manifestó “Los chicos se inscriben y se les explica que es un aporte voluntario solidario. Hay padres que no aportan un solo centavo. El seguro escolar, por ejemplo, no es obligatorio, el año pasado costaba 68 pesos. A los padres que no aportan nada se le inscribe igual al chico”.