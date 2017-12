Sala manifestó que le dolió la detención de Zanini

En diálogo con Radio 10 desde su prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy, la dirigente social se solidarizó con otros presos del kirchnerismo y se refirió especialmente a la del ex Secretario de Legal y Técnica.

“La detención que más me dolió en el alma fue la de Zannini. No lo conozco del cargo que él ocupaba, sino de militante, de inducir a los jóvenes que hay que trabajar, que hay que militar”, dijo la dirigente social.